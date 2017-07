PvdA pleit opnieuw voor instellen Gasfonds

De PvdA in de Tweede Kamer vindt dat er snel een Gasfonds moet komen. De partij dringt daar dinsdagmiddag op aan tijdens een debat over de afhandeling van aardbevingsschade.

De kritiek op die afhandeling spitst zich vooral toe op het ministerie van Economische Zaken. 'Het ministerie heeft zoveel petten tegelijk op. Je kunt niet verantwoordelijk zijn voor én de veiligheid én de gaswinning én het herstel én de investeringen. Dat gaat niet goed. Dat moet echt anders', zegt het Groninger PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.Minister Dijsselbloem van Financiën heeft eerder aangegeven zo'n gasfonds zinloos te vinden. Nijboer denkt dat zijn opstelling inmiddels wel anders is. 'Dijsselbloem heeft erkend dat er geen menselijke benadering is geweest bij de afhandeling van de schade. Ik denk dat er nu wel een brede meerderheid voor is in de Tweede Kamer.'Hoeveel geld moet er in het gasfonds komen? Nijboer daarover: 'Ik ga er geen budget aanhangen, alle schade moet worden vergoed. Als je ziet dat de mensen compleet murw geslagen zijn en schade al niet eens meer melden. De NAM moet er niets meer mee te maken hebben.'