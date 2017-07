Witec overweegt verhuizing van Ter Apel naar Stadskanaal

Het fijnmechanisch bedrijf Witec uit Ter Apel overweegt al haar afdelingen over te hevelen naar een nieuw pand in Stadskanaal.

De afdelingen van Witec, dat technische componenten maakt, zijn sinds enkele jaren al opgesplitst over twee locaties in Ter Apel en Stadskanaal. Zo werkt de verkoop en de engineering vanuit Ter Apel, waar voormalig eigenaar Bernard Winkel met Winkel Techniek begon.Onder de huidige leiding Eric Vos en Raimon Warta is het bedrijf opgesplitst in twee vestigingen. In Ter Apel werken nu zo'n 30 mensen, in Stadskanaal 25 werknemers.'We hebben dit inderdaad in overweging', zegt directeur Eric Vos. 'De kans is groot dat we naar Stadskanaal gaan. 'Onze bedrijven CW Tecniek, Drymer en een deel van Witec werken al vanuit Stadskanaal. Maar we moeten er nog een definitief besluit over nemen.'De directeuren hebben een drietal locaties op het oog. 'Op dit moment beschikken we op beide locaties over zo'n 3000 vierkante meter. Op de nieuwe locatie zal dat zo'n 6000 vierkante meter zijn, waar we mogelijk zo'n 3000 vierkante meter kunnen bijbouwen. Ook hebben we daar dan de beschikking over een gloednieuw kantoorpand.'Het pand aan de Mercuriusweg in Ter Apel komt niet leeg te staan. De directie van Witec heeft het plan om daar een proeftuin van te maken, een soort innovatielab waar nieuwe producten worden gecreëerd.