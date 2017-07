Dijkgraaf Alfred van Hall hoeft tegenwoordig op een verjaardag niet meer uit te leggen wat voor werk hij doet. 'De rol van de waterschappen is nu veel prominenter dan hij ooit was. Door klimaatverandering, periodes van droogte, of in tijden van grote buien. Water komt steeds meer op de agenda van de Nederlandse burger.'

Wat als het echt fout gaat? Alfred van Hall - dijkgraaf

Over een aantal weken neemt Van Hall afscheid als voorzitter van waterschap Hunze en Aa's. 'Ik kan goed praten en formuleren, maar volgens mij is mijn houdbaarheidsdatum voorbij', vertelt hij voor de microfoon van Radio Noord in het programma Edwin op Noord 'En in de ogen van sommigen heb ik al veel te lang op het pluche gezeten. Ik heb ontzettend veel plezier gehad, nu is het goed dat iemand anders mij opvolgt.' Die 'iemand anders' is Geert-Jan ten Brink, nu nog burgemeester van Slochteren.Zorgen voor een goede waterkering en de zuivering van afvalwater; het zijn de hoofdtaken van het waterschap. 'Onze zeventien miljoen inwoners hebben heel goed in de gaten dat als je het niet organiseert en vooruitloopt op wat ons in de komende dertig jaar te wachten staat, dat we dan echt heel grote problemen gaan krijgen. Als ik nu in zalen spreek, ontmoet ik veel meer een open oor voor wat ik te vertellen heb.'Klimaatverandering is eenvoor het waterschap. In de woorden van Van Hall: 'We moeten burgers niet vanuit de angsthoek benaderen, maar vanuit de kanshoek. Ik durf wel te zeggen dat Noorderzijlvest en wij er alles aan doen om de gevaren voor te zijn. Dat is wel eens moeilijk, als je bezig bent met iets van de komende tien, twintig jaar. Iets dat de burger nog niet meteen ziet.'Het waterbeheer is volgens Van Hall 'op orde'. Onzekere factor voor de toekomst is het risico op aardbevingen en de mogelijk invloed daarvan op de dijken in onze provincie. 'Daar maak ik me als waterbeheerder best zorgen over: wat als het echt fout gaat?'Van Hall is sinds 2000 de dijkgraaf van Hunze en Aa's. Maar het waterschap kan straks prima zonder hem, denkt Van Hall. Hij zegt het zelf aan de hand van een dichtregel van J.H. Leopold uit 1911: