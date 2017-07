Oeps: invalidentoilet gloednieuwe La Place is te krap voor een rolstoel

Plassen met de deur open. Thuis vinden sommigen dat geen probleem, maar in een openbaar gebouw is dat toch een ander verhaal. Anneke Diderik heeft echter geen andere keuze als ze naar het gloednieuwe invalidentoilet van La Place in Groningen wil.

Diderik zit in een rolstoel. 'Toen de nieuwe La Place open ging, wilde ik graag even kijken. Het is heel gezellig geworden, maar het invalidentoilet is weggegooid geld. De ruimte is zo krap dat ik niet kan draaien met mijn rolstoel. Er kan zelfs niemand naast mij staan om me even te helpen.' De ruimte wordt vooral opgeslokt door de wastafel. 'Zo'n grote heb ik thuis niet eens', lacht Diderik.Als ze al op de wc zou kunnen komen, moet Diderik dus met de deur open zitten. 'De ruimte is niet alleen te smal, maar ook te kort. De achterwielen van mijn wagen kunnen niet naar binnen.'Diderik heeft haar klachten doorgegeven aan medewerkers van La Place. 'Die zeiden: 'Tja, zo'n toilet wordt door iemand achter een tekentafel bedacht.' Ik zou nog een mail krijgen van 'de hoge heren', maar die heb ik nooit ontvangen. En La PLace houdt zich aan de regels. Er is een invalidentoilet.'Ook wij hebben La Place om een reactie gevraagd, maar die heeft nog niet gereageerd.