Gemeente Veendam houdt miljoenen over

De gemeente Veendam staat over het jaar 2016 ruim 2,4 miljoen euro in de plus. Het Veendammer college wil de miljoenen toevoegen aan de algemene reserve.

De meevaller komt omdat er minder is uitgegeven aan welzijn en zorg en het exploitatietekort bij werkvoorzieningsschap Wedeka meevalt. Veendam hoeft over 2016 aan het tekort bij Wedeka enkele duizenden euro's betalen, terwijl er op een bijdrage van bijna zes ton was gerekend.Daarnaast valt de bijdrage aan de ambtelijke organisatie De Kompanjie mee, wat voor een meevaller van 500.000 euro zorgt.Wethouder Henk Jan Schmaal zegt tevreden te zijn over het resultaaat. 'We hebben vorig jaar veel geld beschikbaar gesteld voor investeringen', zegt hij. Schmaal doelt onder meer op de investeringen in het Leersportpark aan de Langeleegte.Voor de komende jaren moet Veendam wel alle zeilen bijzetten. Het verwachte tekort voor Wedeka loopt over 2017 op tot 3 miljoen euro. Veendam is voor ongeveer eenderde verantwoordelijk voor dat tekort.