'Investeerders en woningcorporaties moeten plannen van Nijestee volgen'

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van de gemeente Groningen hoopt dat meer investeerders en woningcorporaties plannen gaan maken voor het bouwen van extra woningen. 'Dat is hard nodig', laat Van der Schaaf weten.

Woningcorporatie Nijestee liet onlangs weten 2500 extra woningen te willen bouwen in de stad. Jaarlijks bouwt de corporatie driehonderd woningen.De woningmarkt in de stad staat op springen; er zijn snel extra woningen nodig. Van der Schaaf is daarom blij met het aanbod van Nijestee. 'Extra woningen zijn echt heel hard nodig. Koopwoningen gaan snel weg en worden boven de vraagprijs verkocht. Ook zijn er grote wachtlijsten voor sociale huurwoningen.'Van der Schaaf zit binnenkort rond de tafel met een andere grote woningcorporatie: Lefier. Van hen hoeft hij niet gelijk een soortgelijk aanbod te verwachten. 'Geld is niet het probleem. We kunnen investeren, maar we willen afwachten met welke verduurzamingsopgave het nieuwe kabinet komt. We staan dus in de startblokken', zegt Lefier-directeur Lex de Boer.Totdat duidelijk is aan welke normen nieuwe huizen moeten voldoen, zal Lefier dus geen plannen presenteren voor extra woningen. Toch liggen die plannen wel klaar. Maar over het aantal woningen dat ze willen bouwen in de stad, wil De Boer niks kwijt. 'Het zijn er meer dan nul en minder dan 1800. Maar tot 2020 bouwen we echt tientallen tot honderden huizen per jaar.'