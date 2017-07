Meer dan een miljoen voor ontmoetingsplekken in aardbevingsgemeenten

In negen aardbevingsgemeenten is meer dan een miljoen euro uitgegeven aan ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen. Het geld is gebruikt voor onderhoud aan daken, zonnepanelen of isolatie.

Het geld komt van het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen. De vereniging Groninger dorpen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.'Steeds meer voorzieningen in Noordoost-Groningen verdwijnen door de bevolkingskrimp. Met de supermarkt, de school en het café verdwijnen ook de ontmoetingsplekken in de dorpen. Voor de leefbaarheid van dorpen is zo'n ontmoetingsplek van onschatbare waarde', legt projectleider Mayke Zandstra uit.Het programma 'Elk dorp een duurzaam dak' is onderdeel van Kansrijk Groningen en heeft tot doel om in elk dorp in de negen aardbevingsgemeenten tenminste één ontmoetingsplaats te behouden. 'Door bijvoorbeeld te investeren in duurzaamheid kunnen energielasten voor een dorpshuis omlaag en zijn ze makkelijker te exploiteren', aldus Zandstra. Inmiddels is er geld uitgekeerd aan 28 ontmoetingsplekken.Dorpshuis 't Zylhoes in Schouwerzijl is energiezuinig gemaakt met een bijdrage uit de subsidiepot. Er is onderhoud gepleegd aan het dak, zonnepanelen geïnstalleerd en het dak is geïsoleerd. 'Dit programma biedt ons een prachtige kans. We wonen hier met weinig mensen en hebben elkaar hard nodig', zegt bestuurslid Nyske van der Feen van Vereniging Dorpsbelangen.Tot en met 2018 kan er drie keer per jaar een aanvraag worden ingediend bij 'Elk dorp een duurzaam dak'. De deadline voor de volgende aanvraagronde is op 1 september 2017.