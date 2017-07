Bedrijfsscholen moeten werklozen aan een baan helpen

Vijf ondernemers richten met steun van de provincie Groningen bedrijfsscholen op. Daar worden werklozen opgeleid tot technisch personeel. Zo wordt niet alleen de werkloosheid aangepakt, maar ook het tekort aan technisch personeel.

De provincie steekt twee miljoen euro subsidie in het project.'Ik hoor van gemeenten en het UWV over werklozen, maar tegelijkertijd klagen ondernemers over een gebrek aan personeel', zegt gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). 'Nu brengen we die twee bij elkaar.'Volgens de provincie lukt het in het reguliere onderwijs te weinig om mensen praktijkervaring op te laten doen tijdens de opleiding. De vijf bedrijfsscholen moeten daar verandering in brengen.In eerste instantie doen 130 mensen mee aan het project. De proef duurt drie jaar. Volgens de provincie krijgen in ieder geval honderd mensen daarna langdurig werk.'Na de proefperiode van drie jaar nemen de bedrijven het zelf over', aldus Brouns. 'Het is de verwachting dat ze dan jaarlijks tussen de vijftig en honderd werkzoekenden kunnen opleiden en begeleiden naar een baan.'