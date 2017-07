Afscheid overleden Bert Swart: 'Frans Bauer onder de burgemeesters'

Zuidhorn heeft dinsdagmiddag tijdens een drukbezochte bijeenkomst afscheid genomen van burgemeester Bert Swart. Swart overleed afgelopen donderdag. Hij werd 61 jaar.

Meer dan duizend mensen woonden de bijeenkomst in kerk De Rank bij. Omdat er in het gebouw zelf niet genoeg zitplaatsen waren voor alle bezoekers was achter de kerk een grote tent neergezet. De kist met het stoffelijk overschot werd door leden van de vrijwillige brandweer de kerk binnengedragen.De familie en de gemeente hadden gekozen voor een plechtigheid in de stijl van de overleden burgemeester: gewoon en zonder opsmuk. Diverse sprekers, onder wie gemeentesecretaris Harrie Koning en commissaris van de Koning René Paas voerden het woord.Swarts broer Geert sprak namens de familie de aanwezigen toe en zoon Peter haalde dierbare herinneringen op aan zijn vader. 'Pap, voor mij was je de Frans Bauer onder de burgemeesters. Zo gewoon gebleven, ondanks je functie. Je kon met een Ford Ka aan komen rijden bij de meest officiële gebeurtenissen.'Tijdens de bijeenkomst werd door de diverse sprekers stilgestaan bij de ongedwongen bestuursstijl van Swart. Gemeentesecretaris Harrie Koning: 'Met gewoon doen bereik je het meest. Dat was het motto van Bert en dat bracht hij in de praktijk. Dure taal of managementboeken had hij niet nodig. Bert zei dan: Wat in die boeken staat doe ik al lang.'Koning roemde Swarts omgang met de inwoners van zijn gemeente en met de medewerkers op het gemeentehuis. 'Hij had aandacht voor iedereen. Rang of functie maakten voor Bert niets uit. Hij keek naar de persoon en was daarin geïnteresseerd. Een kwinkslag, een stralende lach, een klap op de schouder of een arm om hen heen. Dat was Bert en dat gaan we vreselijk missen.'Bert Swart had besloten zijn organen te doneren, vertelde zoon Peter in zijn toespraak. 'Dat was het ultieme gebaar van naastenliefde. Ik was al trots op je, maar dit maakt me dubbel trots', sprak hij.Woensdag wordt Bert Swart in besloten kring gecremeerd.