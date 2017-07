Pekela huldigt judoënde broers Bulthuis

Kylian en Silvan Bulthuis uit Oude Pekela worden vrijdag gehuldigd in het gemeentehuis van Pekela. De broers werden dit jaar Nederlands jeugdkampioen judo. Voor de gemeente Pekela is dat reden om ze te huldigen.

Burgemeester Jaap Kuin en wethouder Jaap van Mannekes huldigen de broers vrijdag in het gemeentehuis. Kylian prolongeerde in april zijn judotitel op het Nederlands kampioenschap onder de achttien jaar (tot 90 kilo) in Leek.Silvan werd een maand eerder in Tilburg kampioen in de klasse onder de vijftien jaar en onder de 66 kilogram.