Verenigingsleven Schildwolde ligt plat door jeugdsoosbrand

Dat zegt secretaris Harm Jan Haan van jeugdsoos 't Kon Amper in Schildwolde, die dinsdagochtend volledig uitbrandde. Het vuur ontstond in de buurt van de cv-ketel. Niemand raakte gewond, maar het pand moet als verloren worden beschouwd.Daardoor is bijna het hele verenigingsleven in Schildwolde momenteel dakloos. Niet alleen de jeugdsoos maakte gebruik van het pand, maar ook de dorpsvereniging, Dorpsbelangen, de buurtvereniging, de handelsvereniging, de sjoelvereniging, de Oud en Nieuw-club en nog meer instanties.'Bijna alle verenigingen van Schildwolde maakten er gebruik van', aldus Haan.Eppie Pakes was zo snel als de brandweer: 'Ik dacht: de buurman is een fikkie aan het stoken of zo, maar nee. Ik kreeg te horen dat de jeugdsoos in brand stond. Ik dacht: dat meen je niet. De brandweer kwam eraan toen ik kwam. Ze rolden de slang uit en ik zag hem naar binnen worden gerold. Wel een leuk gezicht trouwens.'De vlammen sloegen niet uit het gebouw, zag Pakes. 'Maar het was wel een dikke rookbende. Ik heb de deur opengedaan en ze binnengelaten. Het heeft wel een uur geduurd, omdat ze moesten kijken hoe het allemaal zat. Het was een hele belevenis. Het is van binnen helemaal uitgebrand. Er is niks meer van over.'Pakes: 'We huren dit van de gemeente, dus of we een nieuw gebouw krijgen, is nog maar afwachten. Ik hoop dat ze hier een nieuwe neerzetten.'De jeugdsoos zoekt nu samen met de gemeente Slochteren en Salvage een oplossing. Ondertussen moet het Stroatfeest op 15 juli gewoon doorgaan. Pakes: 'We moeten bij elkaar zitten met alle besturen en dan bedenken: hoe gaan we dit doen? Kop d'r veur.'