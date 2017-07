Geen treinen tussen Groningen en Zuidbroek (update)

Door een beschadigde spoorbrug is er momenteel geen treinverkeer mogelijk tussen Groningen en Zuidbroek. Arriva heeft bussen besteld om de passagiers op te vangen.

De bussen moeten stoppen op elk station waar de trein anders ook stopt. Wanneer de problemen verholpen zijn, is nog niet bekend.Hoewel Arriva zelf van een beschadigde spoorbrug rept, lijkt het in eerste instantie te gaan om een kapotte hoogtepaal op de Achter de Wal in Zuidbroek.De storing is inmiddels voorbij. Het treinverkeer wordt weer hervat.