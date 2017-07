Juwelier Oosterhof blijft langer vastzitten

Juwelier Henk Oosterhof blijft voorlopig vastzitten. Oosterhof wordt verdacht van faillissementsfraude.

Hij werd maandag vastgezet, omdat hij 'niet afdoende' antwoord gaf op vragen van de Groninger rechtbank tijdens een faillissementsverhoor.Oosterhof is het er niet mee eens dat hij vastzit en beroept zich op zijn zwijgrecht. Hij wil pas openheid van zaken geven tegenover de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), die hem later deze maand verhoort.De rechtbank ging niet op de bezwaren van Oosterhof in. Hij blijft nog dertig dagen langer vastzitten, tenzij hij eerder alsnog antwoord geeft op de vragen van de rechtbank en de curator.