Een zieke zzp'er bestaat niet, toch?

Natuurlijk wordt een zzp'er nooit ziek. Met een griepje werkt hij gewoon door en zelfs een gebroken been houdt hem niet van de ladder. Maar toch komt het wel eens voor dat zzp'ers écht arbeidsongeschikt raken voor langere tijd.

NoordZaken-Xpertblogger Frank Alfrink rekent voor hoe een zzp'er zich op een betaalbare manier tegen arbeidsongeschiktheid kan verzekeren.Word je als zzp'er langdurig ziek, dan is de ondernemerswereld hard. Want niet werken is geen geld. Heb je niets geregeld hebt, dan beland je in de bijstand wanneer je langdurig uitvalt. Dat is een hard gelag want de bijstand dekt in de meeste gevallen niet de maandelijkse kosten.Het eerste wat je hoort zodra het over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (aov) gaat, is dat ze peperduur zijn. Maar is dat wel zo? Duur in verhouding tot wat? Probeer eens een ongeluk zeggen we bij ZZP Nederland dan gekscherend.Het klopt dat ondernemers in risicovolle beroepen een stuk meer kwijt zijn dan ondernemers in minder risicovolle beroepen, maar dan nog zijn er mogelijkheden om de kosten de drukken.Hoe pak je als zzp'er de aov-kwestie aan? Stel eerst vast of er een aov nodig is. Heb je een partner die werkt en voldoende verdient om het wegvallen van het inkomen uit ondernemerschap op te vangen? Dan hoef je geen aov af te sluiten.Ook als je maar een klein inkomen hebt uit ondernemerschap, of voldoende financiële buffers om arbeidsongeschiktheid en inkomensverlies op te vangen, is er niet per se een aov nodig. Maar wat als je wel een bepaald inkomen wilt verzekeren?Een aov is een inkomensverzekering. Als je arbeidsongeschikt raakt, betaalt de verzekering uit. Hoeveel, dat bepaal je mede zelf. Daarin zit ook de grootste bespaarmogelijkheid. Veel ondernemers verzekeren namelijk het verlies aan inkomen dat ze op het moment van het afsluiten van de aov hebben. Maar is dat wel nodig?Hoe hoger de uitkering, hoe hoger de premie. Reken daarom uit hoeveel geld je echt nodig hebt om rond te komen. Meestal is dat bovendien maar tijdelijk, want de meeste arbeidsongeschiktheid is van beperkte duur is.Bovendien kun je ook besparen op de premie door de tijd tussen ziek worden en het moment waarop de aov uitkeert te verlengen. Is er een financiële buffer dan kun je overwegen de wachttijd te verhogen naar bijvoorbeeld één jaar. Dat scheelt flink op de premie.Maak wel een goede berekening van de wachttijd die je kunt dragen zonder in financiële problemen te komen. Laat een verzekeringsadviseur je helpen met berekenen.In plaats van een aov kun je inkomen ook waarborgen via een broodfonds. Dat is een regeling door en voor zelfstandig ondernemers. Groepen zelfstandigen spreken af om elkaar bij arbeidsongeschiktheid met schenkingen te steunen.Er bestaan in Nederland inmiddels meer dan 250 broodfondsen. Er zijn wel wat eisen waar je aan moet voldoen om lid van een broodfonds te mogen worden. Zo moet je tenminste een jaar inkomen uit het bedrijf hebben en de nettowinst moet gemiddeld minimaal € 750,- per maand zijn.Een slimme constructie: Dek het risico van de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid af via een broodfonds. Voor de jaren daarna kun je een aov afsluiten met een wachttijd van twee jaar, wat de premie flink drukt. Zo maak je een aov betaalbaar.