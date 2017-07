Slagter pakt eerste seizoenszege in Oostenrijk

(Foto: ANP/Bas Czerwinski)

Wielrenner Tom-Jelte Slagter heeft de tweede etappe van de Ronde van Oostenrijk gewonnen. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor de renner van Cannondale-Drapac.

Slagter won in aankomsplaats Pögstall de sprint van een kopgroepje van vier renners. Landgenoot Martijn Tusveld zat ook mee vooraan en eindigde als vierde. Slagters Belgische ploeggenoot Sep Vanmarcke blijft klassementsleider.



Drie keer klimmen

De rit ging over een afstand van 199,6 kilometer, met in de finale drie keer de beklimming van de Jasenegg. Een klim van twee kilometer lengte, tegen bijna vijf procent gemiddeld.



Het was voor de renner uit Slochteren, die tegenwoordig in het Friese Nij Beets woont, de eerste overwinning sinds 20 februari 2016. Toen won hij de openingsrit van de tweedaagse Tour du Haut Var in Frankrijk.

