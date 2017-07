Linssen voor circa één miljoen naar Vitesse

Vitesse heeft FC Groningen naar verluidt circa 1 miljoen euro betaald voor Bryan Linssen. Dat melden verschillende bronnen aan RTV Noord. De aanvaller tekende maandag een contract voor drie jaar bij de bekerwinnaar.

Ook zou FC Groningen een doorverkooppercentage hebben bedongen. FC Groningen-directeur Hans Nijland wil dit niet bevestigen. Linssen had nog een contract voor één jaar bij FC Groningen. Hij kwam in 2015 voor 850.000 euro over van Heracles.FC Groningen is op zoek naar een vervanger voor Linssen. Kerim Mrabti van het Zweedse Djurgardens IF wordt in Zweedse media genoemd, maar Nijland wil niet op namen in gaan: 'Maar reken maar dat we dichtbij vervanging van Linssen zijn.'