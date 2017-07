FC Groningen en Todd Kane zijn er al uit, maar nog niet met Chelsea

Kane (rechts) in actie tegen FC Groningen. (Foto: JKBeeld)

Todd Kane is al medisch gekeurd door FC Groningen. De rechtsback, die onder contract staat bij Chelsea, moet voor een jaar worden gehuurd. De club is nu nog in onderhandeling met Chelsea over de voorwaarden.





'Bij Ritsu Doan zie je dat we een optie tot koop hebben bedongen, dat heeft bij huur altijd onze voorkeur, dus aan dat soort dingen moet je denken', besluit Nijland.



Todd Kane werd in 2015/2016 door Chelsea aan NEC verhuurd, waar huidig FC Groningen-trainer Ernest Faber toen voor de groep stond. Daar speelde hij een goed seizoen.



Lees ook: FC Groningen laat Tibbling niet gaan Daarbij valt te denken aan optie tot koop en andere financiële voorwaarden. 'We zijn niet echt een club die graag huurt', zegt algemeen directeur Hans Nijland.'Bij Ritsu Doan zie je dat we een optie tot koop hebben bedongen, dat heeft bij huur altijd onze voorkeur, dus aan dat soort dingen moet je denken', besluit Nijland.Todd Kane werd in 2015/2016 door Chelsea aan NEC verhuurd, waar huidig FC Groningen-trainer Ernest Faber toen voor de groep stond. Daar speelde hij een goed seizoen.

Door: Niiwino Geertsema Correctie melden