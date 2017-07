Miljoenenclaim van boeren tegen NAM voor de rechter

De rechtbank in Assen buigt zich woensdag over de miljoenenclaim die zes Groningse boeren hebben ingediend tegen de NAM.

Om tien uur dient de zaak van de eerste boer; om half twee volgt de tweede zaak. De vier overige zaken komen later aan bod.Bij de meeste boeren wil de NAM een klein deel of niets van de schade aan hun boerderijen vergoeden. Er zit een gat tussen de contra-expertise die de boeren hebben laten uitvoeren en het aanbod van de NAM. 'Het gaat om miljoenen. Dat is een onacceptabel verschil en dus is het woord nu aan de rechter,' liet de juridisch adviseur van de boeren eerder weten.Binnenkort dient ook nog een kort geding van twee boeren uit deze groep. De gezamenlijke claim wordt namelijk behandeld in een bodemprocedure die langere tijd in beslag neemt. Omdat deze boeren en hun gezinnen zich zeer onveilig voelen in hun boerderijen, eisen ze in een kort geding acuut maatregelen.