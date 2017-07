Scheidend burgemeester Slochteren: 'Ik heb zelfs houseparties georganiseerd'

Een veelzijdig man. Zo zou je burgemeester Geert-Jan ten Brink van Slochteren wel kunnen noemen. Na dik vijf jaar stapt hij uit zijn ambt om een nieuwe uitdaging aan te gaan als dijkgraaf van het waterschap Hunze en Aa's.

Liever Frans Bauer

Als we de CV van ten Brink erbij pakken, valt de diversiteit op. Zo heeft hij verschillende directeursfuncties bekleed binnen de sectoren sport en gemeente. 'Ik heb zelfs houseparties georganiseerd', vertelt Ten Brink lachend.



Op de vraag of we hem op een dergelijk feestje nog eens aantreffen, is hij duidelijk: 'Tegenwoordig is het meer Frans Bauer, je zult me niet gauw meer zien op zo'n feest. Zeker niet met de camera erbij.'





Geboren Drent die van Groningen houdt

De geboren Drent is van Groningen gaan houden: 'Door mijn verschillende banen in het Groningse is dat sterk gegroeid.' Zijn tijd in Slochteren kent een aantal hoogtepunten, waarvan de weg naar de herindeling er één is. 'De manier waarop we samen met de bevolking en de gemeenteraad de stappen unaniem hebben gezet, daar ben ik trots op.'



De gemeenten Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren vormen vanaf 1 januari 2018 de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Juist een paar maanden voor het moment suprême vindt hij het een goed moment om afscheid te nemen. 'Alles is in bestuurlijke zin afgerond, en er kwam gewoon iets anders op mijn pad.'



Dossier gaswinning als dieptepunt



Het leven komt met pieken en dalen, zo ook die van burgemeester Ten Brink. Het gaswinningsdossier heeft zijn ambt getekend: 'Toen ik begon als burgemeester speelde deze problematiek niet echt. Of we zagen de ernst van de situatie nog niet in. Maar toen ik besefte wat het deed met de veiligheid van onze huizen en burgers, deed dat me echt wat. Ik heb veel tijd in dit dossier gestoken, waardoor andere zaken moesten wijken. Ik schrok ervan hoe wij in Nederland omgaan met een gebied dat zich exploiteert voor gaswinning.'



Loslaten is moeilijk



Ten Brink vertelt dat hij het dossier graag had willen afmaken. 'Loslaten is wel even een dingetje inderdaad. Ik heb me er helemaal in verdiept en veel contact gehad met gedupeerden. Er niet meer mee bezig zijn zal wel wennen zijn. Maar misschien dat ik in de toekomst, als ik helemaal ingewerkt ben bij het waterschap, nog iets kan betekenen. Dat zullen we dan moeten bekijken.'



Laatste honderjarige

Niet alleen het contact met gedupeerde burgers, maar burgers in de breedste zin van het woord gaat de scheidend burgemeester missen: 'Ik ben deze week voor het laatst op bezoek geweest bij een honderdjarige. Dat is het moment dat je echt tussen de bevolking staat, dat ga ik zeker missen.'



Augustus nadert en daarbij het afscheid van de gemeente Slochteren ook. 'Dat zal wel gepaard gaan met een lach en een traan. Maar het was elke dag een feestje om in Slochteren burgemeester te mogen zijn.'



Misschien wel een soort houseparty.

