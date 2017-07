Eemsmond trekt bouwvergunning in; ondernemer naar Raad van State

Boudewijn Bultena uit Uithuizermeeden sleepte dinsdag de gemeente Eemsmond voor de Raad van State. Eemsmond trok een bouwvergunning in voor een loods aan de Edama in Uithuizen net op het moment dat Bultena met de bouw wilde beginnen.

'Er ligt voor 50.000 euro aan fundering en ijzerwerk in de grond', zei Bultena in Den Haag.



Loods

Volgens de gemeente heeft Bultena bij het aanvragen van de vergunning in 2007 verzwegen dat er een loods pal naast het bouwterrein staat staat. Deze romneyloods staat op minder dan vier meter afstand.



Tijdelijk

Als Eemsmond dat geweten had zou de vergunning nooit verleend zijn. Toen de bouwcrisis voorbij was en Bultena wilde beginnen, stapte de eigenaar van de romneyloods naar de gemeente. Die trok de vergunning in.



Bultena zegt dat de romneyloods niet op de kadastrale tekening staat die hij bij de gemeente heeft opgehaald. 'Ik dacht dat het een tijdelijk gebouw was', zei hij. Bultena vindt dat hij niet verplicht is daar melding van te maken.



Niemand heeft gekeken

Niemand van de gemeente Eemsmond is ter plaatse gaan kijken toen de vergunning in 2007 werd verleend. De aanvrager is verantwoordelijk voor het indienen van een correcte situatietekening, vindt de gemeente.



De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.

