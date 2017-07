Slijter maakt van winkel een 'fort' na zoveelste diefstal

(Foto: RTV Noord)

Ondernemer Bas Bergman is helemaal klaar met winkeldieven. Hij is de overlast zo zat dat hij zijn slijterij in de binnenstad van Groningen heeft omgevormd tot een fort. Compleet met tralies, beveiligingscamera's en een 'digitale schandpaal'.

De slijter aarzelt niet om de beelden van zijn camera's op internet te verspreiden. Hij zette afgelopen weekend een filmpje van een vermeende winkeldief op Facebook. Op zijn pagina is de vrouw herkenbaar in beeld en staat haar naam er ook bij.



Aan de schandpaal nagelen

'Ik kies ervoor om mensen ook publiekelijk aan de schandpaal te nagelen om ze maar het signaal te geven van blijf weg uit mijn winkel.' Dat je niet zomaar allerlei beelden op internet mag zetten met naam en beschuldigingen vindt Begman geen groot probleem: 'Ze mogen ook niet stelen', werpt hij tegen.



Goed signalement

Op het filmpje op internet doet de vrouw overigens niets anders dan rondkijken. 'Ik heb genoeg beelden waarop te zien is dat ze flessen in haar tas steekt' vertelt de slijter.



'Ik heb dit filmpje gebruikt omdat ik collega's en andere ondernemers een goed signalement wil geven'



Tralies voor de dure whiskey

Bergman is de overlast van de bewuste vrouw zo zat dat hij tralies voor de door haar zo geliefde dure whiskeys heeft gezet. 'Dit werkt heel goed, het maakt veel lawaai als je een fles eruit haalt en het is moeilijk om te doen.' Met als resultaat dat die flessen niet meer massaal onbetaald uit de winkel verdwijnen.



Een nadeel zit er ook aan het succes van de tralies voor de whiskey: de winkeldieven hebben het nu gemunt op de dure Ginflessen. 'Dat is heel brutaal, maar die brutaliteit zal ik ook met behulp van tralies uit de wereld helpen.' zegt Bergman met een lachje.

