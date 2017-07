Zorgen twintig bomen voor anderhalf jaar vertraging?

Rijkswaterstaat en wegwerkbedrijf Combinatie Herepoort vrezen minimaal anderhalf tot twee jaar vertraging bij de aanleg van de Zuidelijke Ringweg als ze twintig bomen niet mogen kappen.

Tijdens een spoedprocedure dinsdag bij de Raad van State vroeg de Groningse Vleermuiswerkgroep om een onmiddelijke blokkade van een bomenkapbesluit van de gemeente Groningen. Volgens de werkgroep is de bomenkap 'destastreus' voor de beschermde dwergvleermuizenkolonie in de Herewegbuurt.Maar de bouwers kunnen niet wachten op de vleermuizen. In de tweede week van augustus ligt het treinverkeer onder het N7 viaduct een week stil om leidingen om te leggen.'Het heeft ons twee jaar gekost om die treinvrije week te regelen. Als we volgende week niet kunnen kappen dan loopt het project om de ringweg te verbreden en te verdiepen anderhalf tot twee jaar vertraging op', zegt de advocaat van de Combinatie Herepoort.Vleermuizengroepwoordvoerster Klarissa Nienhuys gelooft niets van de onheilstijding van de aannemerscombinatie en Rijkswaterstaat.Volgens haar hoeven voor het omleggen van een paar leidingen bij het spoorwegviaduct geen bomen bij het Sterrebos te worden gekapt.