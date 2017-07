Minister Kamp: 'Er moet een schadefonds komen'

Minister Henk Kamp van Economische Zaken ziet een onafhankelijk schadefonds om de aardbevingsschade af te handelen wel zitten. Dat laat de minister in een reactie op de vraag van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer uit Groningen weten.

Kamp (VVD) pleit voor een drietrapsraket om de schade in Groningen in de toekomst af te handelen. 'De schade moet opgenomen worden door een onafhankelijke commissie', stelt hij. 'Er komt eind juli een schadeprotocol onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen en er moet een schadefonds komen.'PvdA-Kamerlid Nijboer vroeg Kamp tijdens het gasdebat dinsdagmiddag of de minister daarmee ook instemt met zijn idee om een Gasfonds op te tuigen, waarop Kamp bevestigend antwoordt.'Het lijkt me goed om met een schadefonds te werken', zegt hij in het debat. 'Er moet een fonds komen. Hoe we dit organiseren moet later duidelijk worden.'Nijboer is blij met de steun van de minister voor de totstandkoming van dit fonds. Het PvdA-Kamerlid is oerigens niet de enige die pleit voor een dergelijk fonds. Onder meer D66, SP, GroenLinks en de PVV pleiten voor deze constructie.De VVD is een van de weinige partijen dit een dergelijk fonds niet ziet zitten. 'Het is de vraag of een schadefonds de meest slimme manier is', stelt VVD'er André Bosman.