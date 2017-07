Door bliksem geraakte dj: 'Ik had een engeltje op mijn schouder'

De Groningse hardstyle-dj Diana Zwerwer, beter bekend als Deetox, is weer thuis. Zij werd vorige week getroffen door de bliksem.

Dat gebeurde toen ze haar hond uitliet.'Gelukkig zag iemand het gebeuren en belde direct het alarmnummer. Na te zijn gereanimeerd, hebben ze me naar de IC gebracht', schrijft de dj op Facebook Ze zegt een engeltje op haar schouder te hebben gehad, omdat ze geen permanente schade overhoudt aan het voorval.Inmiddels is Diana weer thuis, maar naar verwachting duurt het nog wel even voordat ze weer op het podium staat. 'Het zal een tijdje duren voor ik weer volledig hersteld ben, zowel lichamelijk als geestelijk.'In een voetnoot laat ze nog weten dat haar hond in orde is.