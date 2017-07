Otter doodgereden op de A7

Op de A7 tussen Leek en Lettelbert is dinsdag een otter doodgereden. Het gaat om een volwassen vrouwtjesotter.

Het Groninger Landschap kreeg de melding over de otter dinsdag van Rijkswaterstaat. Die heeft het dier in Friesland in een vriezer laten leggen. Later gaat de otter naar Wageningen voor dna-onderzoek.'Vermoedelijk komt deze uit De Onlanden. Dat is het gebied hier in de buurt waar een otterpopulatie zit', vertelt René Oosterhuis van het Groninger Landschap.Of hij gelijk heeft, moet het dna-onderzoek uitwijzen. Het kan nog maanden duren voordat dat duidelijk is.De plek waar de otter is doodgereden, de A7, staat volgens Oosterhuis te boek als relatief veilig voor otters. 'Er zijn een aantal plekken langs de weg bekend waar de otters zitten. Maar die zijn goed beschermd, met speciale tunnels.'Oosterhuis vindt het dan ook te vroeg om uitspraken te doen over extra veiligheidsmaatregelen. 'We weten niet of dit een incident was, of dat er straks nog meer otters op dit stuk oversteken. Hopelijk blijft het bij deze ene.'