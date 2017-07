Stadjers praten mee over nieuwe parkeerbeleid

Stadjers kunnen deze week meepraten over het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Groningen. Dinsdag hadden ze de eerste kans, in Vinkhuizen waren inwoners van de stad welkom.

Het gemeentebestuur werkt aan een nieuwe visie op parkeren. Om die visie meer vorm te geven wordt ook de mening van de inwoners gepeild. Die mening kunnen ze geven tijdens de zogenoemde inloopmomenten.Meest in het oog springende aspect van de visie is het onderdeel betaald parkeren. Het college van B&W wil in principe in de gehele stad geld vragen voor het van parkeren van de auto.Het betaald parkeren wordt niet klakkeloos ingevoerd, maar alleen in wijken waar problemen zijn. Problemen die bijvoorbeeld worden veroorzaak door forensen die in de wijk parkeren om vervolgens aan het werk te gaan.Er zijn na dinsdag nog twee inloopmomenten. Donderdag in MFC De Wijert en vrijdag in het Treslinghuis in de stadswijk Oosterpark.