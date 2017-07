Lichaam gevonden in water aan Stationsweg

(Foto: 112Groningen/Joey Lamers)

In het water aan de Stationsweg in de stad Groningen is dinsdagavond een lichaam gevonden. Of het om een man of vrouw gaat, is niet duidelijk.

Omdat niet bekend is hoe de persoon in het water terecht is gekomen, doet de politie onderzoek. De brandweer heeft het gebied met schermen afgezet.



De politie verwacht dat het onderzoek nog de hele avond gaat duren.

