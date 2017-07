Ondernemers: 'We gaan mensen helpen die iets willen en kunnen'

De ondernemers die samen met de provincie Groningen vijf bedrijfsscholen willen oprichten, hebben daar hoge verwachtingen van. Naar verwachting levert het project op termijn jaarlijks tussen de vijftig en honderd banen op.

De provincie steekt twee miljoen euro aan subsidie in de totstandkoming van de bedrijfsscholen. De ondernemers investeren gezamenlijk ook ruim twee miljoen euro.Eric Vos is één van de ondernemers die meedoen. Met zijn bedrijf Witec in Vlagtwedde zit hij in de fijnmechanische techniek. 'Wij hebben ieder jaar twintig tot dertig nieuwe geschoolde medewerkers nodig', zegt Vos. 'Maar die zijn er niet genoeg. Er is te weinig interesse in techniek.'Door zelf binnen je eigen bedrijf mensen op te leiden, kan daar verandering in worden gebracht. 'Er zitten zo veel mensen in de bijstand. Zij kunnen dan aan het werk en wij krijgen het personeel dat we nodig hebben. Mensen die iets willen en iets kunnen, die gaan we helpen.'Naast Witec doen vier andere bedrijven mee aan het project. Eén van hen is JC-Electronics uit Leek. Directeur Jannes Cruiming hoopt dat de bedrijfsscholen zeker tien medewerkers per jaar opleveren voor zijn bedrijf.'Wij geven elektronische apparaten een tweede leven. Dat vraagt om specifieke kennis', aldus Cruiming. 'Dat gebeurt op de ROC's niet of niet genoeg, dus dan moet je het zelf doen.'Vos heeft meer kritiek op de ROC's. 'De afstand tussen school en praktijk is te groot', zegt hij. 'Tekeningen lezen leer je bijvoorbeeld niet. Maar dat moet je bij ons wel kunnen. Wie kan het je dan beter leren dan wij zelf?'In totaal steken provincie en bedrijven dus ruim vier miljoen euro in het project. Dat is veel geld, erkent gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). 'Maar een gemiddelde bijstandsuitkering kost ook twintigduizend euro. Als we honderd mensen aan het werk krijgen, dan hebben wij de subsidie al terugverdiend. Dit levert op termijn veel meer op.'Het project moet in de eerste drie jaar met steun van de provincie zo'n 130 banen opleveren. Daarna nemen de ondernemers het heft in eigen hand, met ieder jaar tussen de vijftig en honderd banen als beoogd resultaat.