Open Coffee Club: 'Mensen die snel een opdracht willen scoren worden meestal teleurgesteld'

(Foto: Peter Rozema)

Voor de honderste keer is woensdag de Groningen Open Coffee club, een netwerkwerkclub zonder vast onderkomen en zonder echte leden, maar met wel drukbezochte bijeenkomsten voor ondernemers, investeerders en anderen.

We bellen met Peter Rozema, de oprichter van de Groningse Open Coffee Club.



Gefeliciteerd Peter met de honderdste bijeenkomst, nog steeds niet verzadigd?

'Nou nee. We hebben via LinkeIn nu 4.500 leden in Groningen en omgeving en er komen nog steeds nieuwe leden bij.'



Leg ons nog eens uit wat de Groningen Open Coffee Club is?

'Een losse, informele netwerkbijeenkomst die we eens in de maand op een plek in of bij de stad houden. Altijd op de woensdagochtend van negen tot elf uur, ergens in een horecagelegenheid of bij een bedrijf. Iedereen betaalt vijf euro entree voor de koffie. We zijn er in 2009 mee begonnen en het concept is nog ongewijzigd.'



De wortels van Open Coffee liggen in Londen, zo is althans het verhaal. In de Britse hoofdstad begon de oprichter van Skype informele bijeenkomsten om geldschieters en ondernemers bij elkaar te brengen en ondernemerschap te stimuleren. Het idee waaide over naar Nederland waar de verspreiding vooral vanuit Groningen ging, zegt Rozema. Er zijn nu enkele tientallen Open Coffee Clubs, de één een stuk actiever overigens dan de ander.



Wie komen er?

'Ondernemers en ondernemende mensen. Van grafisch ontwerpers tot ict'ers, exportadviseurs, kunstenaars, communicatiespecialisten. Iedereen die zelfstandig is, kan lid worden. Het zijn vaak mensen die geen trek hebben in een vaste organisatie of club, maar juist het ongebonden karakter van de bijeenkomsten prettig vinden.'



Waarom komen mensen naar de Groningen Open Coffee Club?

'Voor de inspiratie en de verbinding. Mensen die snel een opdracht willen scoren worden meestal teleurgesteld. Het is laagdrempelig, ongedwongen en er zijn geen toespraken en speeches waar je eerst doorheen moet, dat schiet niet op. Het is netwerken zoals netwerken bedoeld is.'



'Bedrijven hebben de ochtenden van de Open Coffee Club ook ontdekt. Omdat de bijeenkomsten een belangrijke bron van contacten kunnen zijn. De laatste tijd melden ook jonge starters zich vaker. Om een netwerk op te bouwen en investeerders te ontmoeten.'



Er zijn nogal wat netwerkorganisaties. Wat maakt de Open Coffee Club anders?

'Veel zelfstandig ondernemers vinden gevestigde businessclubs niet zo interessant. De clubs zijn vaak verbonden aan een sport als voetbal of basketbal. Dat is dan de bindende factor, maar niet iedereen heeft er wat mee. De Open Coffees trekken ook veel vrouwen, ik denk juist daarom.'



De 100e Open Coffee Club is woensdag 5 juli in Stadscafe 't Feithhuis in Groningen. Aanvang is 9 uur.

Door: Loek Mulder