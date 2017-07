Zoekactie na vondst van kinderfiets bij vijver (update)

(Foto: Niels Akkerman/FPS) De fiets waar het om ging (Foto: RTV Noord/Martijn Folkers)

Duikers van de brandweer hebben dinsdagavond gezocht naar een kind in de vijver aan de Van Lenneplaan in Groningen.

Bij de vijver is een kinderfiets aangetroffen.



Gestolen

Voor de zekerheid werd daarom gezocht in de vijver. De politie was ook op zoek in de omgeving van de vijver. Uiteindelijk bleek er niemand in de vijver te liggen.



De gevonden fiets bleek gestolen te zijn en is inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar.

Door: RTV Noord Correctie melden