Pekela en COA zijn nog niet klaar met afwikkeling azc

De gemeente Pekela en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn nog altijd in onderhandeling over het asielzoekerscentrum aan de Hooiweg in Oude Pekela. Het azc sluit uiterlijk op 1 oktober de deuren.

Burgemeester Jaap Kuin had eigenlijk gehoopt dinsdag duidelijkheid te hebben, maar zover is het nog niet.Pekela en het COA moeten het eens worden over de financiële afwikkeling van de sluiting en er moet worden bepaald hoe het terrein word opgeleverd. Pekela wil uiterlijk voor de zomervakantie weten waar de gemeente aan toe is.'We zitten nog midden in de onderhandelingen', vertelt Kuin. Pekela wil in ieder geval een vergoeding voor de huur van de grond, waar een meerjarig contract voor is afgesloten. 'En we gaan voor een vergoeding van de frictiekosten.'Het terrein moet formeel door het COA schoon worden opgeleverd. Maar ook daarover wordt nog gesproken. 'De staat van de gebouwen is zo slecht, dat onze insteek is dat alle gebouwen plat gaan', aldus de burgemeester. 'De discussie over de wegen en de leidingen loopt nog.'Intussen kijkt Pekela ook vooruit, want de sluiting wordt niet teruggedraaid. Kuin: 'Drie partijen hebben zich gemeld met plannen voor dit terrein. Die plannen gaan we aanhoren.'