'Leg een tunnel aan in plaats van een 'nieuwe' Friesenbrücke'

De provincie Groningen gaat een snellere treinverbinding tussen Groningen en Duitsland realiseren. Grote hindernis is op dit moment de kapot gevaren treinbrug bij Weener. Gesprekken over een nieuwe brug lopen al bijna twee jaar.Groninger Belang vindt het herbouwen van de brug 'fantasieloos'. 'Er is druk scheepvaartverkeer op de Eems, waardoor een nieuwe brug vaak open moet of moet draaien. We doen nu heel veel moeite om een brug te herbouwen waarvan we eigenlijk als Groningen allemaal vinden dat dit nooit optimaal zal worden' zegt Statenlid Petra Blink.Groninger Belang ziet daarom veel meer in de bouw van een treintunnel onder de Eems: 'Zo kunnen treinverkeer en scheepvaart elkaar ongehinderd kruisen', aldus Blink.De partij brengt dit punt woensdag in tijdens een motiedebat over de kwestieFriesenbrücke.