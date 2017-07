Acties dreigen bij SuikerUnie

CNV dreigt met acties bij SuikerUnie. De vakbond heeft een ultimatum gesteld in de cao-onderhandelingen met de directie.

Al maanden verlopen de gesprekken over de nieuwe cao stroef. In mei voerden de werknemers van SuikerUnie in Hoogkerk al actie . Ze boden toen handtekeningen aan.Directie en vakbonden praatten daarna nog wel verder, maar het eindbod dat de directie eind mei deed, kan volgens CNV niet op steun van het personeel rekenen.'Heikel punt is de versobering van een regeling die juist bedoeld is om werknemers zo lang mogelijk op een gezonde manier aan het werk te houden. Het gaat om de zogenaamde 80/90/100-regeling voor werknemers vanaf 58 jaar (80% werken, tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw)', aldus onderhandelaar Arjan Baselmans van CNV.In het ultimatum eist CNV Vakmensen een cao met een loonsverhoging van 2,5% per jaar. Verder wil de bond afspraken over de verhouding flex-vast.Het ultimatum loopt komende vrjidag om 18 uur af. Is er dan geen overeenkomst, dan volgen er acties.