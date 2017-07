Slagter opgelucht na zege: 'Hier koers ik voor'

Het was dinsdag de taak van Tom-Jelte Slagter om de leiderstrui van zijn ploeggenoot Sep Vanmarcke te verdedigen. En passant won Slagter nog wel even de tweede etappe in de Ronde van Oostenrijk.

'Tegen het einde van de rit kwamen we op een lokaal rondje, met enkele steile klimmetjes. Daar konden we aanvallen en wegrijden', vertelt de Groninger.Het lukte hem samen met drie andere renners om op de een-na-laatste klim te ontsnappen. 'Dan ga je denken en rekenen: hoe win ik de sprint. Uiteindelijk lukte dat.'Het was de eerste seizoenszege voor de rijder van Cannondale-Drapac. 'Daar ben ik echt superblij mee. Het gevoel van een overwinning was al ruim een jaar geleden. Hier koers ik voor, hier train ik hard voor. Ik heb er altijd in geloofd.'Met de vorm die Slagter in Oostenrijk laat zien, rijst de vraag of hij niet beter in de Tour de France had kunnen rijden. 'Dat weet ik niet. Ik had zonder meer een goede dag. Maar het is een vol en druk seizoen tot nu toe, dus het is nooit de planning geweest om de Tour te rijden.'