Proef met hele buurt in groepsapp: 'Pas op, ik houd een feestje'

In de Korrewegwijk en de Schildersbuurt in de stad Groningen start na de zomervakantie een proef om de leefbaarheid en de veiligheid in die wijken te verbeteren.

In het experiment is een grote rol weggelegd voor de smartphone. De proef wordt uitgevoerd door TNO in samenwerking met de gemeente en de politie.Het gaat om een experiment in vijf Europese steden waaronder Groningen. Arnout de Vries van TNO: 'We voeren het experiment uit in twee wijken waar veel studenten wonen. Het onderzoek moet uitwijzen of door het gebruik van bijvoorbeeld appgroepen het contact tussen Stadjers en studenten kan verbeteren en daarmee de sociale cohesie in de wijk'.Buurtlab heet het experiment. De Vries: 'Deelnemers kunnen elkaar via de appgroep bijvoorbeeld laten weten dat er een feestje aan zit te komen, waarbij geluidsoverlast is te verwachten. We hopen dat daarmee het onderlinge begrip toeneemt. Of de deelnemers kunnen elkaar en de politie waarschuwen als er een inbreker in de wijk actief is.'De proef start na de KEI-week. Stadjers en studenten in de genoemde wijken kunnen zich via de site aanmelden voor het experiment.