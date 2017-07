'Drie supermarkten op terrein Prins Bernhardhoeve Zuidlaren'

Op het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren moeten drie supermarkten komen met een ondergrondse parkeergarage. Op de rest van het terrein is ruimte voor woningbouw.

Het plan werd dinsdagavond gepresenteerd op een informatieavond van de gemeente Tynaarlo. 'Het is een denkrichting om bij een uiteindelijke oplossing te komen', zegt Nina Hofstra bij RTV Drenthe De wethouder hoopt zo een einde te maken aan de al jaren slepende discussie over de toekomst van het zeventien hectare grote terrein in het centrum van Zuidlaren. De Prins Bernhardhoeve werd vorig jaar afgebroken en sindsdien ligt het terrein braak.De gemeente Tynaarlo schakelde adviesbureau Broekhuis Rijs in om Zuidlaren te verkennen. Uit dat onderzoek blijkt dat het dorp nu niet de regiofunctie heeft die het dorp zou kunnen hebben.Volgens de onderzoekers zijn de twee supermarkten in het centrum te klein en is parkeren een probleem. Daarnaast ontbreekt een discountsupermarkt zoals Lidl of Aldi.De nieuwe supermarkten moeten in het beschermd dorpsgezicht passen. 'De vierkante meters die vrijkomen, willen we niet opvullen met nog meer winkels', zegt wethouder Nina Hofstra. 'In overleg met de ondernemers, de klankbordgroep en inwoners van Zuidlaren willen we het idee uitwerken tot een uitvoerbaar plan.'Bezoekers kunnen vanuit de parkeergarage niet direct naar de supermarkt. 'Je verlaat de garage met je gezicht naar de Brink en moet je dan omdraaien om naar een van de supermarkten te gaan', aldus Hofstra. Het idee daarachter is om mensen over te halen Zuidlaren in te lopen.Om de plannen uit te voeren is medewerking nodig van vastgoedontwikkelaar Leyten, die het grootste gedeelte van de grond in zijn bezit heeft. De gesprekken over de plannen voor het Prins Bernhardhoeveterrein lopen stroef, bleek vorige week uit een vertrouwelijk stuk van de gemeente.Uit dat stuk valt volgens RTV Drenthe op te maken dat Leyten en de gemeente het oneens zijn over hoe de supermarkten eruit moeten gaan zien. Als Leyten echt niet wil meewerken aan het plan zou de gemeente een onteigeningsprocedure kunnen starten.