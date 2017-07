Heisa om meetapparatuur op het land eindigt met excuses

Aukje Stoffelsma en Stefan Kleintjes waren 'not amused' toen ze op hun land in Bedum meetapparatuur van de NAM vonden. Ongevraagd. Maar het zat anders dan het tweetal dacht. De apparatuur was bedoeld voor de buurman.

Want anderhalf uur nadat ze zich voor de microfoon van Radio Noord beklaagden over het apparaat dat seismische trillingen in de grond registreert - 'Niemand heeft ons iets verteld' - stond een medewerker van Rossingh Geophysics voor de deur. Het bedrijf is eigenaar van het apparaat.'We hoorden het op de radio. We hebben in totaal 400 van die apparaten uitstaan, deze stond per ongeluk aan de verkeerde kant van de sloot', zegt directeur Jan Rossingh. 'We vragen normaal gesproken altijd toestemming. Onze excuses zijn geaccepteerd.'Dat klopt, bevestigt Stoffelsma. 'Het was de bedoeling het bij de buurman te plaatsen en kwam per ongeluk op ons perceel terecht. Heel begrijpelijk en voor de hand liggend.'Stoffelsma en Kleintjes waren aanvankelijk verbolgen, omdat ze al een tijd met de NAM in de clinch liggen over bevingsschade. 'Dus de NAM heeft het bij ons al in een eerder stadium verbruid. Dan heb je er geen zin in als zoiets ineens ongevraagd op je land staat', vertelt Stoffelsma.