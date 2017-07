Aantal winkels in Groningen in tien jaar tijd flink gedaald

(Foto: RTV Noord/Reinder Smith)

Het aantal winkels in de stad Groningen is in tien jaar tijd afgenomen met twaalf procent. In 2007 had de stad nog 1.083 winkels, begin dit jaar was dat teruggelopen naar 953. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).





Negende plaats

Groningen staat landelijk op de negende plaats als het gaat om steden met de meeste winkels. Tien jaar geleden stond Stad nog op de zevende plaats, maar Haarlem en Tilburg zijn Groningen voorbijgestreefd. Amsterdam is nog altijd de stad met de meeste winkels.



Per hoofd van de bevolking hebben de Waddeneilanden de meeste winkels. Op Schiermonnikoog zijn er 13,8 winkels per duizend inwoners. Dat is voornamelijk te danken aan de vele toeristen.



Lees ook:

- Binnenstad leeft op: 'Lang leve het echte winkelen!'

- De verbazingwekkende opleving van de Groninger binnenstad

- Drie manieren om Stad Groningen aantrekkelijker te maken, volgens de stadsplanner

- 'Executieverkoop, daar gruwelde iedereen van' Alleen in Maastricht nam het aantal winkels harder af: met veertien procent. Overigens daalde in alle grotere steden het winkelaanbod.Groningen staat landelijk op de negende plaats als het gaat om steden met de meeste winkels. Tien jaar geleden stond Stad nog op de zevende plaats, maar Haarlem en Tilburg zijn Groningen voorbijgestreefd. Amsterdam is nog altijd de stad met de meeste winkels.Per hoofd van de bevolking hebben de Waddeneilanden de meeste winkels. Op Schiermonnikoog zijn er 13,8 winkels per duizend inwoners. Dat is voornamelijk te danken aan de vele toeristen.

Door: RTV Noord Correctie melden