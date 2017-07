De kogel is eindelijk door de kerk: Gezondheidscentrum Lloyd's Terras gaat door

(Foto: Google Street View)

Het staat al jaren op de agenda in Veendam en na pakweg tien jaar is het definitief: het Lloyd's Terras in Veendam krijgt haar gewenste invulling. Het plan van drie huisartsen een apotheek en fysiotherapeuten om er een gezondheidscentrum te vestigen is definitief.

De partijen steken er eigen geld in en hebben bij de Triodos Bank een krediet weten los te peuteren. In totaal gaat het om een investering van vijf miljoen euro.



Breed georiënteerd

Het Lloyd's Terras, gelegen naast het busstation en de Jonkerloods in Veendam, krijgt nu na al die jaren de gewenste invulling. Drie huisartsen, waaronder Henk Veentjer, Apothekerscombinatie Veendam en Fysiotherapiepraktijk Havenstraat starten met een breed georiënteerd gezondheidscentrum in Veendam.



Volgens de initiatiefnemers moet de plek een 'eerstelijns zorgvoorziening' worden, waar patiënten terecht kunnen voordat ze behandeld moeten worden in het nieuw te bouwen ziekenhuis in Scheemda of het UMCG in Groningen.



Andere partijen

'We hopen nog dat andere partijen ook aanhaken', zegt Egbert Greving van Apothekerscombinatie Veendam. 'We hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt met partijen als Buurtzorg. Dit moet een plek voor eerstelijns zorg worden, zodat mensen niet direct doorverwezen hoeven te worden naar een ziekenhuis. In dit centrum kunnen de zorgverleners al veel zelf doen.'



Plooien gladgestreken

De plannen kwamen niet zonder slag of stoot rond. Zo dreigde de gemeente Veendam in 2015 met andere partijen in gesprek te gaan, omdat het volgens haar te lang duurde. Die plooien werden echter gladgestreken in een gesprek tussen wethouder Henk Jan Schmaal en de initiatiefnemers.



Open in najaar 2018

Volgende week ondertekenen alle partijen een overeenkomst. Volgens Greving zal de schop na de zomer de grond in gaan en zal de bouw ongeveer een jaar duren. Als alles volgens plan verloopt, zal Gezondheidscentrum Lloyd's Terras in het najaar van 2018 haar deuren openen.

Door: Martijn Folkers Correctie melden