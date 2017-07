Lopend Vuur: Ook als ik ziek ben werk ik door

In de horeca is het ziekteverzuim het laagst van alle beroepstakken. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS wijst daarbij op een aantal algemene kenmerken die het ziekteverzuim drukken: veel werknemers hebben geen vaste baan, er werken relatief veel jongeren en de horeca telt veel kleine bedrijven. Bij kleine bedrijven wordt over het algemeen minder verzuimd dan bij grote bedrijven.In het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten was het ziekteverzuim het afgelopen jaar het hoogst, met 5,3 procent, gevolgd door de gezondheids- en welzijnszorg.Afgelopen jaar was het ziekteverzuim 3,9 procent. Dat betekent dat van alle duizend te werken dagen er 39 zijn verzuimd wegens ziekte. De afgelopen 10 jaar is dat verzuim vrij stabiel.Ziektedagen zijn voor werknemers uiteraard vervelend, maar voor werkgevers ook duur.