Geen sprake van misdrijf bij gevonden lichaam in water

De man die dinsdagavond in het water aan de Stationsweg in Groningen is gevonden, is daar niet beland door een misdrijf. Dat blijkt uit onderzoek van de politie.





Hoe het lichaam wel in het water is beland, is nog steeds niet bekend.



