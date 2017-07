Gronings bedrijf 'verbouwt' tien marineschepen

(Foto: Goltens Green Technologies)

Het Groningse ingenieursbureau Goltens is door de marine ingeschakeld om tien schepen uit te rusten met reinigingssystemen voor ballastwater. Met name de ombouw van de Zr.Ms. Johan de Witt is een bijzonder project.

Gat in de romp

Dat schip is namelijk uitgerust met een een zeer omvangrijk systeem, waarvan sommige onderdelen door een speciaal voor dat doel gemaakt gat in de romp naar binnen werden getakeld. Bovendien is het systeem in dit schip de eerste in zijn soort dat is goedkeurd door de USCG, de kustwacht van de Verenigde Staten.



Zwaar materieel

De Johan de Witt is een schip waarmee zwaar materieel, zoals tanks, kan worden vervoerd en waarop helikopters kunnen landen. Het innemen of lozen van ballastwater is nodig om in- en uit te laden. Ook geeft het ballastwater het schip extra stabiliteit bij een geringe lading.



Het schip met de nieuwe installatie wordt binnenkort in Den Helder opgeleverd.

Door: RTV Noord Correctie melden