Drents gebied wordt opgenomen in Gronings schadeprotocol

Minister Henk Kamp heeft toegezegd dat het gebied rond de gasopslag bij het Drentse Langelo wordt opgenomen in het Groningse schadeprotocol.

Volgens CDA-kamerlid Agnes Mulder deed de minister die toezegging dinsdag tijdens het debat in de Tweede Kamer over de afwikkeling van de schade door gaswinning in Groningen.'De gasopslag wordt gebruikt als overlaadpunt van het gas wat we in Groningen winnen. In de zomer gaat er gas de grond in, en in de winter als er meer gas nodig is, gaat dat er uit. En dat doet behoorlijk wat met de grond', vertelt Mulder tegen RTV Drenthe 'Ik vind het dan ook logisch, dat als we Langelo gebruiken als overlaadpunt voor Gronings gas, dat het dan ook wordt opgenomen in het Gronings schadeprotocol.'Mulder wilde daarover een motie indienen, die kon rekenen op een meerderheid van de Tweede Kamer. 'Maar de minister vroeg mij:. En dat wisten wij nog niet, dat is echt wel nieuw', aldus Mulder.