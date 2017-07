'De vlag gaat nog niet uit' na uitspraken Kamp over schadefonds

'Het is weer een drempel waar we overgaan' en 'Dit is weer een klein stapje'. Gedeputeerde Eelco Eikenaar en Susan Top van het Gasberaad zijn voorzichtig enthousiast over de uitspraken van demissionair minister Henk Kamp dat er een onafhankelijk schadefonds moet komen om de aardbevingsschade af te handelen. Maar juichen doen ze nog niet.

'Dit is een kleine opening', zegt Top. 'We zullen proberen om er meteen een voet tussen te zetten. Maar de deur moet nog verder open wil het echt een doorbraak betekenen. De vlag gaat bij ons niet uit.'Zowel de provincie als het Gasberaad benadrukken dat Kamp ervoor moet zorgen dat de NAM echt buitenspel gezet wordt in het nieuwe schadeprotocol, waarover onderhandeld wordt.Eikenaar: 'Zodat mensen verder kunnen en verlost zijn van discussies met de NAM. Dat het soepeler en makkelijker verloopt en mensen hun leven in het teken van de toekomst kunnen stellen.'Wat Eikenaar betreft wordt ook immateriële schade opgenomen in het schadeprotocol. 'En als er meer nodig is dan de NAM stort, moet het door het Rijk afgedekt. Dat is de essentie van het fonds zoals ik het graag zou zien.'De staat moet zijn verantwoordelijkheid nemen, benadrukt Top. 'En daar hoort een fonds bij waarin de onafhankelijke commissie kan doen wat nodig is. Zodat mensen zich minder zorgen hoeven te maken of de NAM wel of niet van zins is het te betalen. Als er kosten zijn die niet meteen onder de aansprakelijkheid van de NAM vallen, moet de staat het verder met ze uitvechten. Zodat het niet meer door particulieren hoeft te gebeuren.'