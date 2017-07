Drenthe wil lagere maximumsnelheid op A28

(Foto: Flickr/Alex Lomix (Creative Commons))

Als het aan de provincie Drenthe ligt, gaat de maximumsnelheid op de A28 omlaag. De provincie heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu per brief verzocht de snelheid te verlagen van 130 naar 120 kilometer per uur.





In februari 2016 werd de snelheid op de A28 tussen Groningen en Pesse verhoogd naar 130 kilometer per uur. Het voorstel van de provincie krijgt steun van de gemeente Assen, schrijft RTV Drenthe . Bewoners van woonwijken in het westen van Assen zouden hinder ondervinden van de snelweg, nu mensen er harder mogen rijden. Er wordt onder meer geklaagd over geluidsoverlast en de toename van fijnstof.In februari 2016 werd de snelheid op de A28 tussen Groningen en Pesse verhoogd naar 130 kilometer per uur.

Door: RTV Noord Correctie melden