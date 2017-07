Huur Todd Kane is rond, geen optie tot koop

Na een akkoord met de speler zelf is FC Groningen er ook uit met Chelsea: Todd Kane wordt dit seizoen voor een jaar gehuurd. FC Groningen wilde een optie tot koop in de deal betrekken, maar dat is niet gelukt.

Dat de club geen optie tot koop heeft kunnen bedingen, is jammer, zegt technisch manager Peter Jeltema:'Wij hebben het beleid dat het huren van spelers zonder een koopoptie aan onze kant niet onze voorkeur geniet.''In sommige gevallen kiezen we er echter graag voor om direct de juiste kwaliteit voor de korte termijn aan de selectie te kunnen toevoegen en die vinden we in de persoon van Todd Kane', vervolgt hij.De 23-jarige rechtsback sluit per direct aan bij het eerste elftal en krijgt rugnummer 2. Ernest Faber werkte in 2015/2016 al met hem bij NEC, dat hem toen ook van de Engelse topclub huurde.Volgens Jeltema heeft dat een groot voordeel: 'Kane is een dynamische, snelle en goede verdediger met aanvallende kwaliteiten. En met name dat laatste past goed in onze speelstijl.''Hoewel wij via onze scouting de kwaliteiten van Todd Kane uiteraard zelf ook kennen, is het duidelijk dat onze trainer Ernest Faber in zijn periode bij NEC een meer dan uitstekende indruk van hem heeft kunnen krijgen. Zijn advies hierin was vanzelfsprekend', besluit de technisch manager..Kane reist woensdagavond wel mee naar Warffum, waar FC Groningen tegen het RWE-regioteam oefent, maar doet nog niet mee.