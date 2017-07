Noordelijke provincies steken 1,2 miljoen in Teslacampagne (update)

Het Noorden gaat definitief door met de Top Dutch-campagne. De provinciebesturen van Groningen, Friesland en Drenthe stoppen daar 1,2 miljoen euro in. De campagne om een Teslafabriek naar het Noorden te halen startte begin dit jaar.

Gedeputeerde Patrick Brouns legt uit waarom de drie provincies er meer door willen gaan: 'De samenwerking gaat goed, de campagne is een succes en de naam die staat. Dus daarom dachten we, laten we een aanbesteding uitschrijven.''Wij willen twee tot drie grote campagnes per jaar voeren. Ons doel is om op die manier enkele tientallen bedrijven deze kant op te halen. Dat is realistisch, want de Teslacampagne heeft ons nu al drie bedrijven opgeleverd', zegt Brouns.In de stad Groningen werd woensdag het eerste Tesla-filiaal in Noord-Nederland geopend. Directeur Kim Liebregts van Tesla Nederland liet daar weten dat de campagne van de noordelijke provincies 'er fantastisch uitziet'.Maar of Tesla ook daadwerkelijk komt, is aan de hoogste baas in Amerika: Elon Musk. 'Hij gaat op het eind van het jaar kijken waar dein Europa komt.'