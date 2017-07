Hennepkwekerij met 82 planten opgerold

(Foto: politie.nl (Archief))

De politie heeft woensdagochtend in Winschoten een hennepkwekerij opgerold.

In een woning aan het Noorderplein werden 65 wietplanten aangetroffen. In de tuin werden nog eens zeventien planten weggehaald. Een politiewoordvoerder kon niet zeggen of er ook verdachten zijn aangehouden.

Door: RTV Noord Correctie melden