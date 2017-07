'Vluggertje' moet aantal studentenhuisinbraken terugdringen

(Foto: RTV Noord/Theo Sikkema) (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema)

'Als jij de voordeur niet op slot doet, breng je niet alleen jezelf maar ook je medebewoners en hun spullen in gevaar', zegt Marije Kooistra van de Groninger Studenten Bond bij de lancering van 'Vluggertje'.

'Vluggertje' is een landelijke campagne van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), die het aantal inbraken in studentenhuizen moet terugbrengen. De aftrap vond plaats op het Waagplein in Groningen.



'Iemand anders doet de deur wel op slot'

En dat is hoog nodig, zegt Kooistra. 'We hebben in Groningen 35.000 studenten op kamers en er wordt ontzettend veel ingebroken. Als je met zijn vijven of zessen bij elkaar woont, denk je al gauw: Iemand anders zal de deur wel op slot doen. En dan is het voor een inbreker heel makkelijk om in te breken.'



Binnen vijftien seconden binnen

De naam van de campagne verwijst naar de korte tijd die nodig is om een studentenhuis binnen te komen. 'Wij laten zien dat je binnen vijftien seconden zo'n deur open krijgt - een inbreker kan dat ook.'



Om te zien hoe makkelijk dat is, wordt voor de campagne onder meer gebruik gemaakt van een testdeur.



'Doe je deur op nachtslot'

De oplossing? 'Doe je deur op nachtslot', vertelt Kooistra. 'Iedereen aan wie we het laten zien is ontzettend verbaasd hoe makkelijk je een deur opent. Wij proberen ze er op deze manier bewust van te maken.'

Door: RTV Noord Correctie melden