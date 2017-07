Aannemer claimt 8,5 ton aardbevingsschade

Een aannemer uit Slochteren claimt bij de NAM een bedrag van ongeveer 850.000 euro voor aardbevingsschade aan zijn pand. De NAM schat de schade op hooguit een half miljoen.

Beide partijen troffen elkaar woensdagmorgen voor de rechtbank in Assen. Het gaat om een zogeheten bodemprocedure, oftewel een langlopende rechtszaak.De aannemer kocht in 2015 een voormalige boerderij om daar zijn bedrijf in onder te brengen. De bevingsschade aan het pand die bij de aankoop bekend was, heeft hij hersteld. Maar door nieuwe aardbevingen ontstond nieuwe schade.Omdat hij geen vertrouwen had in de schade-experts van de NAM, besloot hij zelf een schaderapport te laten opstellen. Tijdens de zitting bleek dat de NAM tot nu toe geen toestemming van de aannemer had gekregen om op zijn terrein te komen en zelf de schade in ogenschouw te nemen.De rechter heeft de aannemer nu opgedragen de NAM alsnog toe te laten op zijn erf. In november moet het NAM-rapport klaar zijn. Dan gaat de rechtszaak verder.